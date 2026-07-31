Λίγες ώρες μετά την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και τη δεύτερη νίκη απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις με το μυαλό στην Άντερλεχτ.

Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στους Ουκρανούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τελειωμάτων και παιχνίδι μικρού χώρου.

Στον κανονικό ρυθμό προπόνησης συμμετείχε ο Σόλα Σορετίρε, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ, Κιρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Επόμενο ραντεβού για τους «ασπρόμαυρους» στη Νέα Μεσημβρία ορίστηκε για το πρωί της Κυριακής (2/8).