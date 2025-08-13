Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντίτμαρ Κιούμπαουερ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το δεύτερο παιχνίδι της ομάδας του με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (Πέμπτη 14/8, 20:00), στο πλαίσιο του Γ’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Europa League.

Η Βόλφσμπεργκερ πήρε ισοπαλία δίχως τέρματα (0-0) στην Τούμπα, δείχνοντας καλύτερη εικόνα από τον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια επικράτησε με 2-0 της Αούστρια στη Βιέννη για το πρωτάθλημα, κι αυτό έκανε τον προπονητή της Βόλφσμπεργκερ να πάρει θάρρος ενόψει του επαναληπτικού στο Κλάγκενφουρτ.

«Σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα πως προερχόμαστε δύο καλές εμφανίσεις. Θα μπούμε στο παιχνίδι με θετικά συναισθήματα, θα είναι ένα “καυτό” ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ», είπε στην αρχική του τοποθέτηση ο 54χρονος. Για να προσθέσει: «Οι πιθανότητες πρόκρισης μας έχουν βελτιωθεί ελαφρώς μετά το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι το αποτέλεσμα μας καθιστά φαβορί. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε πως η καλή εμφάνιση του πρώτου παιχνιδιού θα μας οδηγήσει στην πρόκριση».

Και ο Κιούμπαουερ ολοκλήρωσε λέγοντας για το ότι ο αγώνας δε θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της Βόλφσμπεργκερ αλλά στο «Βέρδερζε Στάντιον» του Κλάγκενφουρτ: «Το συγκεκριμένο γήπεδο αυτό μας φέρνει όμορφες αναμνήσεις, λόγω του περσινού τελικού Κυπέλλου (σ.σ. η Βόλφσμπεργκερ είχε επιβληθεί με 1-0 της Χάρτμπεργκ). Όμως, οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές τότε, επειδή υπήρχε αρκετός κόσμος.

Πρέπει να δεχθούμε την κατάσταση όπως είναι. Φυσικά ελπίζω να έρθουν πολλοί θεατές και να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα. Ακόμα και αυτό να μην συμβεί πάντως, η δουλειά που πρέπει να κάνουμε θα είναι η ίδια».