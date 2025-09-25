Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω φθορών που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς, μετά τη λήξη του αγώνα κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (17/9).

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, φίλαθλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που φιλοξενούνταν στη Θύρα 4 του γηπέδου, έσπασαν 20 καθίσματα.

Για τον ίδιο αγώνα, η ΔΕΑΒ αποφάσισε την απαλλαγή ενός -ανήλικου- φυσικού προσώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που κατηγορείτο για τη φθορά ενός καθίσματος.