Διατεθειμένος να «τινάξει την μπάνκα» για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη είναι ο ΠΑΟΚ.

Όπως αποκάλυψε το sdna.gr οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταθέσει πρόταση εννέα εκατ. ευρώ στη Σλάβια Πράγας για τον Έλληνα διεθνή μέσο, έχοντας ως σύμμαχό τους τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα του «δικεφάλου» του Βορρά.

Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ πάντως μόνο εύκολη δεν είναι.

Κι αυτό γιατί οι Τσέχοι ανανέωσαν πριν ένα μήνα τη συνεργασία τους με τον Ζαφείρη μέχρι το 2028 και μέχρι στιγμής δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να μπουν σε συζητήσεις για την πώλησή του.

Προφανώς φοβούνται τις αντιδράσεις του κόσμου, που δεν θέλει να αποδυναμωθεί η ομάδα του, εν όψει της συμμετοχής της στη League Phase του Champions League.

Πάντως, όπως προαναφέραμε, η ελληνική ομάδα έχει στο πλευρό της τον 22χρονο άσο.

Ο Ζαφείρης επιθυμεί διακαώς να γίνει κάτοικος Τούμπας και ασκεί πιέσεις προς τους διοικούντες τον τσέχικο σύλλογο, προκειμένου να ανάψουν το «πράσινο φως» στη μετακίνησή του στους Θεσσαλονικείς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην παίκτης της Χάουγκεσουντ έχει προλάβει να συμπληρώσει 100 συμμετοχές με την Σλάβια, αν και είναι μόλις 22 ετών!

Μάλιστα έχει πανηγυρίσει μαζί της ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Τσεχίας.