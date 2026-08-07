Η Γαλατασαράι κατέθεσε πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη μορφή δανεισμού που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα.

Σημειώνεται ότι η Ντόρτμουντ είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Calciomercato, ενώ για τον μέσο του «δικέφαλου» του Βορρά υπάρχει ενδιαφέρον από Τσέλσι και Γιουβέντους.

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