Την πρώτη συνεδρίασή της έκανε η επιτροπή που συστάθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την οργάνωση των εκδηλώσεων συμπλήρωσης 100 ετών από τη «γέννηση» του «Δικεφάλου». Στη διαδικασία συμμετείχε, με βιντεοκλήση, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, στον οποίο ο πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Βασιλόπουλος, παρουσίασε τα μέλη της επιτροπής.

Ο Ιβάν Σαββίδης καλωσόρισε άπαντες, τονίζοντας εμφατικά πως είναι πρόσωπα τα οποία «έχουν αποδείξει ότι είναι από αυτούς που αληθινά αγαπούν και ζουν για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ», προσθέτοντας ακόμη ότι, «πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο στόχος είναι σε αυτή τη χρονιά των εορτασμών, να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το dna μας».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, όπως γνωστοποίησαν επίσημα οι «ασπρόμαυροι»: «Έγινε η πρώτη καταγραφή απόψεων για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν σε όλη τη διάρκεια του 2026. Κοινή πεποίθηση όλων των μελών της 15μελους επιτροπής, είναι η ανάγκη, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις να διαρκέσουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του νέου έτους και το μήνυμα της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, να μεταδοθεί εντός κι εκτός συνόρων και να αγγίζει όσους νιώθουν ΠΑΟΚ.

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, η επιτροπή θα προχωρήσει στην επόμενη συνεδρίασή της, στην κατάθεση των προτάσεων, προκειμένου να καθοριστεί το τελικό πλάνο και να ξεκινήσει η επιχειρησιακή προετοιμασία των events για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Το σύνολο των εκδηλώσεων θα έχει ως στόχο την καταγραφή των αξιών και των ιδανικών που πρεσβεύει ο σύλλογος που ιδρύθηκε το 1926. Η πρώτη δράση θα αποτελέσει μια μίνι – έκπληξη, «καλωσορίσματος» του νέου έτους».

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους Κώστα Βασιλόπουλο (πρόεδρος/project manager), Γιώργο Κούδα (επίτιμος πρόεδρος), Αντελίνο Βιεϊρίνια, Κυριάκο Αλεξανδρίδη, Γιώργο Τουρσουνίδη, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, Νίκο Μαραντζίδη, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο, Κλεάνθη Βαλαρούτσο, Ηλία Βιολίδη, Στέργιο Καλύβα, Χρήστο Παπανικολάου, Θωμαή Βαρδαλή, Χρήστο Καραμπέρη και Βασίλη Χατζηαποστόλου.