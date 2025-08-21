Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ριέκα στην Κροατία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» που στοχεύει στην πρόκριση στο Europa League ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς των play off.
Ριέκα – ΠΑΟΚ 0-0 (OPEN TV)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ριέκα (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ, Μέναλο, Φρουκ.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.