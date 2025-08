Στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ντύσει στα «ασπρόμαυρα» τον Γιώργο Γιακουμάκη αναφέρθηκε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι ειδικός στα μεταγραφικά θέματα, σε ανάρτησή του, επισήμανε ότι οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Κρητικού επιθετικού, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συζητήσεις των δύο ομάδων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «δικέφαλος» του Βορρά θέλει να αποκτήσει τον διεθνή φορ με τη μορφή δανεισμού από τους Μεξικανούς, που προσπαθούν να βάλουν στο deal υποχρεωτική οψιόν για το καλοκαίρι του 2026.

Από τη μεριά του ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να κλείσει το deal με μία οψιόν που δεν θα είναι υποχρεωτική, με τον Έλληνα επιθετικό να πιέζει και αυτός από την πλευρά του ώστε να επαναπατριστεί και να γίνει κάτοικος Τούμπας.

