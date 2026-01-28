Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας που έγινε χθες το μεσημέρι (27/1) στη Ρουμανία όταν ένα βαν που μετέφερε 10 φιλάθλους του ΠΑΟΚ με τελικό προορισμό τη Γαλλία συγκρούστηκε με μια νταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά από τα δέκα άτομα που επέβαιναν στο βαν.

Ορισμένοι από τους επιβαίνοντες στο βαν, είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκαν κι άλλοι φίλοι τους από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να φτάσουν οδικώς στη Λυών της Γαλλίας προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους στον τελευταίο αγώνα των ομίλων του Europa League.

Η τραγική είδηση του άδικου θανάτου των φιλάθλων του ΠΑΟΚ καταρράκωσε όλη την Ελλάδα. Φίλοι της ομάδας του δικεφάλου, που είχαν ήδη φτάσει στη Ρουμανία, οδεύοντας προς Γαλλία και διανυκτέρευσαν στο Βουκουρέστι την προηγούμενη του δυστυχήματος, αποφάσισαν να μεταβούν στο σημείο της τραγωδίας.

