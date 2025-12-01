Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα (1/12) ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, η ομιλία είχε και μία ιδιαιτερότητα, καθώς το «παρών» έδωσε όλο το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο μεγαλομέτοχος των «ασπρόμαυρων» στάθηκε στο γεγονός ότι «ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια εταιρία όπως όλες οι άλλες. Είναι ένας οργανισμός, που όσοι τον υπηρετούν πρέπει να κουβαλούν το dna του, για να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί». Μάλιστα, ο Σαββίδης επεσήμανε πως το στοιχείο που οδηγεί το σύλλογο ιστορικά στην επίτευξη στόχων είναι η ενότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ενωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ».

Παράλληλα, στάθηκε και στους επόμενους στόχους του ΠΑΟΚ, που είναι η ‘’Νέα Τούμπα’’ και το αθλητικό κέντρο. Όπως είπε, «ξεκινά η διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας ειδικού σκοπού για να υπογράψει το μνημόνιο για το νέο γήπεδο και ο στόχος είναι να τελειώσουμε με τις μελέτες και να ωριμάσει η νέα Τούμπα το συντομότερο δυνατό, ενώ αναμένουμε και την πρόοδο του αθλητικού κέντρου».

Τέλος, ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι , λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «… ο στόχος είναι να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές αλλά και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και στην Ευρώπη».