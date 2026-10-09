Ο Ιβάν Σαββίδης τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του τριήμερου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «100 Χρόνια ΠΑΟΚ, Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», το οποίο άνοιξε την Παρασκευή 9/10 τις εργασίες του.

Το συνέδριο, αφιερωμένο στην ιστορία, την κοινωνική διάσταση και την πορεία του ΠΑΟΚ, περιλαμβάνει 11 συνεδρίες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 ακαδημαϊκών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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