Στην τεράστια δυναμική που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά είπε, «δεν μπορεί να ελεγχθεί πλέον από κανέναν», στάθηκε ο Ιβάν Σαββίδης στην καθιερωμένη επικοινωνία του με τα στελέχη των τμημάτων των Ακαδημιών του Συλλόγου.

«Στην προσευχή μου ζητώ από το Θεό να δώσει σύνεση σε όλους μας, έτσι ώστε ενωμένοι να κινηθούμε προς τους μεγάλους μας στόχους, που είναι από τη μια οι μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες, κι από την άλλη η δημιουργία και ο έντονος πολλαπλασιασμός ενός Συλλόγου, που έγινε το σπίτι των ανθρώπων οι οποίοι ενώθηκαν σε μία κοινωνία, με τα ίδια βιώματα, που είχαν μέσα τους την έννοια του πόνου και την τραγωδία, που υπάρχει στον πρόσφυγα.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιρικός σύλλογος…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Μεταξύ άλλων ο μεγαλομέτοχος της ομάδας σημείωσε ότι στις Ακαδημίες γίνεται μια μεγάλη επένδυση εκατομμυρίων σε ετήσια βάση, κι αυτή η επένδυση πλέον μεγαλώνει.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές για μία ακόμη φορά το πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνει ο ίδιος στις Ακαδημίες, στην ανάπτυξή τους και στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών, που θα στελεχώνουν την πρώτη ομάδα, που θα διαφημίζουν σε όλη την Ευρώπη τον Σύλλογο και τη δουλειά που γίνεται σ΄ αυτόν και θα μεταφέρουν και θα μεταλαμπαδεύουν το dna του.