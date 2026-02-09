Να τονώσει ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επιδίωξε ο Ιβάν Σαββίδης με ομιλία του προς την ομάδα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή εν όψει της απαιτητικής συνέχειας.

Με λόγια εμψύχωσης, ο διοικητικός ηγέτης του «Δικεφάλου» ζήτησε από τους παίκτες απόλυτη συγκέντρωση και καθαρό μυαλό.

Ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, υπογραμμίζοντας πως κάθε ματς πρέπει να αντιμετωπίζεται με πλήρη αφοσίωση, σαν τελικός, και η μετάβαση στην επόμενη πρόκληση να είναι άμεση.

