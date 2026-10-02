Το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στη Β΄ ομάδα του ΠΑΟΚ περιελάμβανε η ημέρα για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επικράτησε 1-0 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, σε ένα ματς με δύο ημίχρονα των 35 λεπτών.

Το μοναδικό γκολ σημείωσε στο 12ο λεπτό με δυνατό σουτ ο Τομ Λουσέ, λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γάλλος μέσος επέστρεψε μετά από σημαντικό διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμού, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Οι δύο προπονητές δοκίμασαν αρκετά πρόσωπα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, με τον Ντάνι Πονζ, προπονητή του ΠΑΟΚ Β΄, να έχει στο μυαλό του και το παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς (Δευτέρα 5/10, 14:45), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2.

Στο φιλικό αγωνίστηκε και ο Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα του Κονγκό. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησαν οι Δημήτρης Γιαννούλης, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντιέγκο Κόστα και Αρίτζ Ελουστόντο.

Μάλιστα, ο Λίσι έδωσε ρεπό το Σαββατοκύριακο κι έτσι η επόμενη προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (5/10) στις 17:30, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.