Όπως αναμενόταν, οι φίλοι του «Δικεφάλου» εξάντλησαν τα εισιτήρια του ευρωπαϊκού αγώνα απέναντι στη Μπέτις (22/1, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) με την «Τούμπα» να φοράει τα «καλά» της για ακόμα ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό βράδυ.

Δεν θα πέφτει καρφίτσα το απόγευμα της Πέμπτης στο γήπεδο, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει με νίκη να κλειδώσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης αναμένεται να δημιουργήσουν μία «εκρηκτική» ατμόσφαιρα, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Λουτσέσκου πηγαίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, απέναντι στην περσινή φιναλίστ του Conference League, των πολλών απουσιών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: