Ο Χόρχε Σάντσες βρίσκεται ήδη από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, με την άφιξή του να αποτελεί πρώτο θέμα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα μεξικανικά ΜΜΕ.

Η μεξικανική έκδοση της RECORD φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κρους Αζούλ για τη μεταγραφή του διεθνούς δεξιού μπακ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία προβλέπει σταθερό ποσό 4 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 3,4 εκατ. ευρώ), συν 500.000 δολάρια σε μπόνους (περίπου 425.000 ευρώ).

Παράλληλα, η μεξικανική ομάδα φέρεται να διατηρεί ποσοστό 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του παίκτη, προσβλέποντας σε πρόσθετα έσοδα.

