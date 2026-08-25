Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εξερευνεί το μεταγραφικό παζάρι, με πληροφορίες από Μέσα της Τσεχίας να αναφέρουν ότι ο Δικέφαλος ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 21χρονου διεθνούς Βόσνιου χαφ της Σλόβαν Λίμπερετς Ερμίν Μάχμιτς, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Βοσνία στο πρόσφατο Μουντιάλ.

Ο μεταγραφικός «πυρετός» καλά κρατεί για τους Θεσσαλονικείς, που σύμφωνα με δημοσιεύματα εξετάζουν την περίπτωση του 21χρονου ποδοσφαιριστή της Σλόβαν Λίμπερετς Ερμίν Μάχμιτς, ο οποίος είχε μία εντυπωσιακή σεζόν στην Τσεχία, καταγράφοντας 8 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές, αναγκάζοντας τον Σεργκέι Μπάρμπαρες να τον συμπεριλάβει στην τελική αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

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