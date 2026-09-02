Η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου.

Σύμφωνα με την ΔΕΑΒ πρόκειται για «σοβαρό φαινόμενο βίας» και η ακρόαση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της Super League, με τον Ατρόμητο προκάλεσαν καταστροφές στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 07/09/2026, την ΠAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/08/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για το πρωτάθλημα της Super League 1, περιόδου 2026-2027 και αφορά ειδικότερα σε εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του ανωτέρω σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».