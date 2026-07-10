Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, όπως είχαμε γράψει από χθες (9/7) πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του ΠΑΟΚ, αφού την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Γάλλος μέσος θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 18:15 με πτήση από το Μόναχο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΠΑΟΚ #Σανταμαρία