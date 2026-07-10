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Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, όπως είχαμε γράψει από χθες (9/7) πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του ΠΑΟΚ, αφού την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.
Ο Γάλλος μέσος θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 18:15 με πτήση από το Μόναχο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο του Βορρά.
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