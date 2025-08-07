Μετά από σχεδόν έξι χρόνια, ο Ιβάν Σαββίδης επιστρέφει στο γήπεδο της Τούμπας για να σταθεί στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, σε μια κομβική βραδιά με φόντο τη συνέχεια του ευρωπαϊκού ονείρου, ο Ιβάν Σαββίδης!

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου συναντήθηκε νωρίτερα με την αποστολή στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», όπου και απηύθυνε μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης: «Είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά η πιο σημαντική μάχη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς, να το τελειώσουμε από σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε τι θέλουμε…

Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει, θέλω να μπείτε και να πεθάνετε στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο που περιμένει από σας. Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε την παρτίδα».

Ως αρχηγός του ΠΑΟΚ, το λόγο πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη σεζόν».

Πηγή: sdna