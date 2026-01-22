Στην Τούμπα βρέθηκε το τρόπαιο του Europa League λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης (22/1, 19:45, Cosmote Sport 3) του ΠΑΟΚ την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase.

Όπως αποκάλυψαν οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων», μέσω των social media της ομάδας, ο δικέφαλος φιλοξενεί αυτές τις ημέρες την κούπα της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βαρύτιμο τρόπαιο του Europa League βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης στην πλατεία Αριστοτέλους, μαζί με το τρόπαιο του Conference League.

Eλπίδα όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων είναι και αυτή η κούπα κάποια ημέρα να κοσμεί την τροπαιοθήκη ελληνικής ομάδας.