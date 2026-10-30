Η παρουσία του Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για την επόμενη μέρα του Σενεγαλέζου επιθετικού στην Θεσσαλονίκη. Οι εμφανίσεις του με την ασπρόμαυρη φανέλα, με αποκορύφωμα τη συμβολή του στη νίκη με 3-1 επί της ΑΕΚ ενίσχυσαν την συζήτηση γύρω από την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του.

Ο 30χρονος φορ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι από την Σαμσουνσπορ στην Τούμπα με την μορφή δανεισμού, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το δικαίωμα να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή μετά το τέλος της σεζόν.

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