Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι στη δυνατή Μπραν, όμως γνώρισε την ήττα με 3-2 και αποχαιρέτησε το Women’s Champions League. Ο «Δικέφαλος» θα συνεχίσει πλέον την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa Cup.

Η ελληνική ομάδα μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα στο 12ο λεπτό. Η Λιόπις βρήκε εξαιρετικά την Αργυρίου στην πλάτη της άμυνας και η τελευταία με πλασέ έκανε το 1-0.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr