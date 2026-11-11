Αλλαγές στο προπονητικό team του ΠΑΟΚ. Στο πλευρό του Αλέσιο Λίσι εντάσσεται πλέον ο Ντάνι Πονθ, ο οποίος αφήνει την θέση του προπονητή της Β ομάδας του ΠΑΟΚ στον Στέλιο Μαλεζά. Ο 52χρονος Ισπανός είχε αναλάβει τον Οκτώβριο του 2025 την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Β και κατάφερε μέσω της διαδικασίας των Play Out, να κρατήσει την ομάδα στη Super League 2.

Την τρέχουσα σεζόν, έπειτα από 10 αγωνιστικές, ο απολογισμός του είναι τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Στη θέση του Πονθ αναμένεται άμεσα να ανακοινωθεί ο Στέλιος Μαλεζάς. Ο 41χρονος, πλέον, πρώην κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει να προπονήσει. Για σχεδόν τρία χρόνια είχε υπό την επίβλεψή του την Κ19 και τη Youth Team, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι θητείες σε Μακεδονικό, Καλλιθέα και ΑΕΛ.

Φέτος, ο Μαλεζάς ξεκίνησε στον πάγκο της Νίκης Βόλου όμως οι δρόμοι χώρισαν μετά από μόλις έξι αγώνες. Για την επιστροφή του στην Τούμπα απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.