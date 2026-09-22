Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος και ήδη ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων εν όψει αυτής του Ιανουαρίου.

Ένα μεταγραφικό σενάριο το οποίο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο, αφορά στο όνομα του Μπρένο Αλμέιδα, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να συνδέουν τον επιθετικό της Νέφτσι με τον «Δικέφαλο του Βορρά», αλλά και με την Πάφο.

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