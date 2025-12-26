Τουρκικό δημοσίευμα συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, Γουέσλεϊ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού winger της Αλ Νασρ ενδιαφέρεται ο «δικέφαλος» του Βορρά, όπως επίσης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ και η Σαμσουνσπόρ.

«Η Σαμσουνσπόρ θέλει να προσθέσει στο ρόστερ της τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Γουέσλι, με τη μορφή δανεισμού. Ο Βραζιλιάνος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων όπως ο ΠΑΟΚ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Σαχτάρ Ντόνετσκ», επισημαίνει το εν λόγω δημοσίευμα.