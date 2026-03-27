Κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βοήθησε οικονομικά έναν 25χρονο που έχει μία σπάνια μορφή καρκίνου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να λάβει θεραπεία.

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να γνωστοποιήσει την πράξη του, αλλά ο πατέρας του 25ρονου, Σάββας Περτσινίδης, με δημόσια δήλωσή του θέλησε να ευχαριστήσει τον Σαββίδη, ο οποίος κατέθεσε στον ερανικό λογαριασμό ένα σεβαστό ποσό για να βοηθήσει τον 25χρονο να μεταβεί στις ΗΠΑ για θεραπεία.

