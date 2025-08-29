Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει ο Μαχαμαντού Μπαλντέ έως το 2028, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Λέο Κορνατσίνι. Ο Μαχαμαντού Μπαλντέ πέρυσι πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ και συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, o Λέο Κορνατσίνι ανέφερε για την υπογραφή από πλευράς Μπαλντέ πολυετούς συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ:

«Υπέροχη ημέρα! Είμαι τόσο χαρούμενος για ένα ακόμη βήμα στην καριέρα ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα με τα οποία είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Εκτός από το ταλέντο που σου έδωσε ο Θεός, νιώθω τόσο θετικός για την ταπεινότητα, το χάρισμα και την ευγένειά σου.

Συνέχισε, αδερφέ μου. Είθε αυτό να είναι ένα ευλογημένο νέο στάδιο! Απεριόριστη ευγνωμοσύνη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την οικογένεια Σαββίδη και όλο το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό. Ένας γιγάντιος σύλλογος με ειλικρινείς και έντιμους ανθρώπους. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τον Μπάλντε σε έναν από τους συλλόγους που κάνουν τόσο φανταστική δουλειά με νεαρούς παίκτες τις τελευταίες σεζόν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτόν τον σύλλογο που πάντα με σεβόταν και με πίστευε!».