Στη νευραλγική θέση του τερματοφύλακα ενισχύθηκε την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ Β’. Οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αντώνη Στεργιάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της εφετινής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αντώνη Στεργιάκη, ο οποίος έρχεται από τη Νίκη Βόλου και θα ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.

Ο, ύψους 1,96μ., τερματοφύλακας είναι γεννημένος το 1999, έχει αγωνιστεί στη Σλάβια Σόφιας, την Μπλάκμπερν Κ21 και τον Παναιτωλικό, ενώ ήταν διεθνής με την Κ21. Υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30.06.2026.

Καλώς ήρθες, Αντώνη».