Σύμφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα (Παρασκευή 2/10), η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» και η ΕΥΑΘ Α.Ε., με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των παρεμβάσεων στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων στην περιοχή της Τούμπας, που σχετίζονται με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών για την προσαρμογή των υφιστάμενων δικτύων στις ανάγκες των έργων που προβλέπονται από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Στόχος είναι η έγκαιρη τεχνική προετοιμασία και ο συντονισμένος προγραμματισμός των απαραίτητων παρεμβάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Το Σύμφωνο υπέγραψαν η Αντιπρόεδρος της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού», Μαρία Γκοντσάροβα, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης. Η συνεργασία περιλαμβάνει την καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών, τον προσδιορισμό των σημείων όπου απαιτείται μετακίνηση δικτύων, την εκπόνηση των σχετικών μελετών και τον προγραμματισμό των αντίστοιχων έργων.

Η τεχνική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, με την αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων και τον έλεγχο της θέσης τους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποδομές που επηρεάζονται από τον νέο σχεδιασμό.

Η ΕΥΑΘ θα συνεισφέρει με την τεχνική της τεχνογνωσία και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών και των έργων που απαιτούνται για τη μετακίνηση των δικτύων.