Στον Α’ όμιλο της Super League 2, ο ΠΑΟΚ Β’ κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώντας 1-0, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 37’.

Ο Μπαλντέ ήταν ο παίκτης που ξεκλείδωσε την αναμέτρηση, βρίσκοντας δίχτυα στο 67’ και χαρίζοντας στους «ασπρόμαυρους» το τρίποντο, την ώρα που οι Ηπειρώτες παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική Μακεδονία, η Καβάλα πήρε το τοπικό ντέρμπι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ένα εύστοχο πέναλτι του Σιφναίου στο 57’ αποδείχθηκε αρκετό για να κρίνει το ματς, και να δώσει στους «αργοναύτες» μια νίκη γοήτρου και ουσίας.

Σε αναμετρήσεις για την 12η αγωνιστική του Α’ Ομίλου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 1-0

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025:

14:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης Β’ – Μακεδονικός (athletico.gr)

15:00 Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός (sportal.gr)

15:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας (action24)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26):

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. ΠΟΤ Ηρακλής 11 27

2. Νίκη Βόλου 11 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 11 26

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11 23

5. ΠΑΟΚ Β’ 12 14

6. Καβάλα 12 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 12 11

8. ΠΑΣ Γιάννινα 12 8

9. Καμπανιακός 11 8

10. Μακεδονικός 11 5