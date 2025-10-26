Σημαντικά τρίποντα πανηγύρισαν ΠΑΟΚ Β’ και Καμπανιακός στην 7η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Super League 2, μετά τις νίκες τους απέναντι σε Νέστο Χρυσούπολης και Μακεδονικό, αντίστοιχα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε με 2-0 της ομάδας της Χρυσούπολης, ενώ ο Καμπανιακός επικράτησε με 1-0 του Μακεδονικού, φτάνοντας αμφότεροι στη δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Η 7η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0

Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3

Μακεδονικός – Καμπανιακός 0-1

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Βαθμολογία:

1. ΠΟΤ Ηρακλής 17

2. Νίκη Βόλου 16

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14

5. ΠΑΟΚ Β’ 7

6. Νέστος Χρυσούπολης 7

7. Καμπανιακός 7

8. Μακεδονικός 5

9. Καβάλα 5

9. ΠΑΣ Γιάννινα 4