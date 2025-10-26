Σημαντικά τρίποντα πανηγύρισαν ΠΑΟΚ Β’ και Καμπανιακός στην 7η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Super League 2, μετά τις νίκες τους απέναντι σε Νέστο Χρυσούπολης και Μακεδονικό, αντίστοιχα.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιβλήθηκε με 2-0 της ομάδας της Χρυσούπολης, ενώ ο Καμπανιακός επικράτησε με 1-0 του Μακεδονικού, φτάνοντας αμφότεροι στη δεύτερη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Η 7η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου 0-0
Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-3
Μακεδονικός – Καμπανιακός 0-1
ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 2-0
Βαθμολογία:
1. ΠΟΤ Ηρακλής 17
2. Νίκη Βόλου 16
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14
5. ΠΑΟΚ Β’ 7
6. Νέστος Χρυσούπολης 7
7. Καμπανιακός 7
8. Μακεδονικός 5
9. Καβάλα 5
9. ΠΑΣ Γιάννινα 4