Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κι έτσι απολύτως δίκαια αναδείχθηκε MVP Νοεμβρίου στη Super League.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ο Ρώσος μέσος, ο οποίος σε αυτό το διάστημα σημείωσε και καθοριστικά γκολ για την ομάδα του, βγήκε πρώτος στη σχετική ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας το 34,48% των ψήφων.

Πίσω του σε κοντινή απόσταση ήταν ο γκολεαδόρ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έλαβε ποσοστό 26,01%, με τον Ορμπελίν Πινέδα να είναι τρίτος, με 19,98%.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:

1. Μ. Οζντόεφ (ΠΑΟΚ) 34,48%

2. Α. Ελ Κααμπί (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 26,01%

3. Ο. Πινέδα (ΑΕΚ) 19,98%

4. Μ. Τεττέη (ΚΗΦΙΣΙΑ) 13,81%

5. Ν. Παπαδόπουλος (ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 3,04%

6. Α. Όζμπολτ (ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ) 1,47%

7. Μ. Σιαμπάνης (ΒΟΛΟΣ) 1,21%