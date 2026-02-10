Ο διεθνής φορ του ΠΑΟΚ, Γιώργος Γιακουμάκης, κέρδισε το βραβείο του MVP της Super League για το μήνα Ιανουάριο.

Με 53,92% αναδείχθηκε άνετα πρώτος στη σχετική ψηφοφορία των φιλάθλων, με τους Ταρέμι και Σαγκάλ να ακολουθούν με 16,78 και 14,47% αντίστοιχα.

Ο Κρητικός επιθετικός τον περασμένο μήνα πέτυχε δύο τέρματα στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελλο, αλλά και δύο τέρματα στην Ευρώπη κόντρα σε Μπέτις και Λιόν.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1. Γ. Γιακουμάκης 53,92%

2. Μ. Ταρέμι 16,78%

3. Α. Σαγκάλ 14,47%

4. Λ. Γιόβιτς 8,66%

5. Τ. Νους 4,50%

6. Γ. Κωστή 1,67%