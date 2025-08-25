Τις διακόσιες αναμετρήσεις στη Super League έφτασε ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Από τις 20 Αυγούστου 2017 και την αναμέτρηση Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 0-0 στην οποία έκανε ντεμπούτο, μέχρι και την Κυριακή (24/8) έχει συμπληρώσει στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης 200 αγώνες για το πρωτάθλημα. Η συγκομιδή του είναι 129 νίκες, 34 ισοπαλίες και 37 ήττες.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει βάλει το όνομα του δίπλα σε πολλά ρεκόρ της ιστορίας του ΠΑΟΚ σε πολλές κατηγορίες και για την Α’ Εθνική/Super League είναι στην κορυφή μιας λίστας που περιλαμβάνει μόλις τέσσερις προπονητές που έχουν φτάσει σε τριψήφιο αριθμό αγώνων.

Ο Άγγελος Αναστασιάδης με 153 είναι στη δεύτερη θέση και ακολουθούν ο Λες Σάνον (121) και ο Φερνάντο Σάντος (101).

Συνολικά στη Super League έχει 290 αναμετρήσεις, αφού η πρώτη του γνωριμία με τα ελληνικά γήπεδα ήταν ως προπονητής της Ξάνθης, με την οποία είχε 90 αγώνες στο πρωτάθλημα (30 νίκες – 33 ισοπαλίες – 27 ήττες).

Το ντεμπούτο του στη Super League είχε γίνει στην αναμέτρηση Πανιώνιος – Ξάνθη 1-1 στις 27 Σεπτεμβρίου 2014.