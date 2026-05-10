Με συναισθηματική φόρτιση τιμήθηκε η μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου, του Κύπριου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 24 ετών, τον Μάιο του 2017, στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας θύμα τυφλής οπαδικής.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πέρα από τα Όρια», ειδικότερα, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», διοργάνωσαν πορεία μνήμης και φιλίας, στη Θεσσαλονίκη, για τον αδικοχαμένο υποστηρικτή του «Δικεφάλου». Συμμετείχαν σε αυτήν δεκάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας και στην κεφαλή της ήταν οι γονείς και η αδερφή του Νάσου Κωνσταντίνου.

«Είναι μεγάλη τιμή για μας που η μνήμη του παιδιού μας παραμένει ζωντανή. Ερχόμουν τακτικά στη Θεσσαλονίκη για δουλειά, αλλά μετά το συμβάν, δεν έρχομαι. Κάποιοι ανεγκέφαλοι σκότωσαν το παιδί μας εντελώς άδικα», δήλωσε, λίγο πριν δώσει το σύνθημα για την έναρξη της εκδήλωσης, ο πατέρας του Νάσου Κωνσταντίνου, Νίκος.

«Σήμερα διορθώνουμε μια αδικία. Ο Νάσος δολοφονήθηκε επειδή φορούσε φανέλα του ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε όχι στη βία», επισήμανε ο Νίκος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πέρα από τα Όρια» και του Σωματείου ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (ο οποίος διοργανώνει τον Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» και τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης).

Εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η πορεία μνήμης είχε αφετηρία το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Τούμπας, τερματισμό στο μνημείο που υπάρχει για τον Νάσο Κωνσταντίνου, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων και επιστροφή στο σημείο εκκίνησής της.

Ο Νάσος Κωνσταντίνου τον Απρίλιο του 2017, μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στη Θεσσαλονίκη, δέχθηκε επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει την επίθεση, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Στις 4 Μαΐου, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», κατέληξε λόγω των σοβαρών τραυμάτων του.

Βίντεο – φωτογραφίες: thestival.gr