Με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη στο πρόσωπό του ο Γιάννης Παπαστεφανάκης αποχαιρέτησε τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε την Τρίτη στη Ρουμανία.

Ο μικρός φίλαθλος του «δικεφάλου» του Βορρά, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί σύμβολο της αυθεντικής αγάπης για το ποδόσφαιρο και έχει αγκαλιαστεί από φιλάθλους όλων των ομάδων, σε μήνυμά του στα social media εξέφρασε την οδύνη του για τα επτά «αετόπουλα», που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ενώ πήγαιναν στη Λυών για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

