Απρόοπτο προέκυψε στον ΠΑΟΚ δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποχώρησε από την προπόνηση τραυματίας.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δέχτηκε χτύπημα στο πόδι κατά την διάρκεια του προγράμματος και αμέσως υποβλήθηκε σε θεραπεία, με τις πιθανότητες συμμετοχής του στο παιχνίδι της Πέμπτης (6/8, 20:45) να έχουν μειωθεί σημαντικά.

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