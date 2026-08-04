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Απρόοπτο προέκυψε στον ΠΑΟΚ δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποχώρησε από την προπόνηση τραυματίας.
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δέχτηκε χτύπημα στο πόδι κατά την διάρκεια του προγράμματος και αμέσως υποβλήθηκε σε θεραπεία, με τις πιθανότητες συμμετοχής του στο παιχνίδι της Πέμπτης (6/8, 20:45) να έχουν μειωθεί σημαντικά.
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