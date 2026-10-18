Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, με θέμα τη νέα Τούμπα, θα έχουν το απόγευμα της Δευτέρας (19/10, 15:00) άνθρωποι του ΠΑΟΚ που έχουν αναλάβει το έργο.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ θα είναι παρόντες και μηχανικοί και μελετητές που δουλεύουν ήδη το project του γηπέδου. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι η κυκλοφοριακή μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, η εξέλιξη και παραλαβή των προμελετών.

Αξίζει να αναφερθεί πως στο ντέρμπι με τον Ηρακλή (Κυριακή 18/10, 21:00), έξω από θύρες του γηπέδου της Τούμπας θα συμπληρώνονται από τους φιλάθλους που θα έρθουν ερωτηματολόγια που αφορούν την πρόσβαση στο νέο γήπεδο.

Η έρευνα αποσκοπεί στο να καταγραφούν όλα τα προβλήματα και οι ανάγκες σχετικά με την στάθμευση, το κυκλοφοριακό και άλλα τέτοια ζητήματα ώστε να υπάρξει μέριμνα προκειμένου να είναι πιο εύκολη και ανεμπόδιστη η πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο.