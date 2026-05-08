Οι πιθανότητες να αγωνιστεί ο Γιώργος Γιακούμακης στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (Κυριακή 10/5, 19:30, Cosmote Sport 3), για την 4η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League περιορίζονται.

Ο 31χρονος επιθετικός έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και δύσκολα θα προλάβει το ματς της Κυριακής, ενώ εκτός παραμένει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει δεδομένα στις υπηρεσίες των Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (8/5) στη Νέα Μεσημβρία ήταν αφιερωμένο στο μεγαλύτερο κομμάτι του στην επιθετική τακτική, ενώ υπήρχαν κι ασκήσεις πάνω στα τελειώματα των φάσεων.

Το Σάββατο (9/5) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.