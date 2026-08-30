Ο ένας Γιάννης (Αλαφούζος) την γλύτωσε την πεπονόφλουδα στο παρά πέντε, ο άλλος Γιάννης (Ιβάν) έφαγε τα μούτρα του. Μεγάλος κερδισμένος ο Μπούσης. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την διοικητική ανυπαρξία ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού και με τις πλάτες του Μαρινάκη, της λίγκας και της ΕΠΟ, του Μάκη, του Τζώρτζογλου και φυσικά του κυρ-Θόδωρου, πήρε το κύπελλο και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η λίγκα δεν είχε τιμωρήσει τον ΟΦΗ για την παράνομη προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια κατά του Μπούρμπου και του Παπάζογλου.

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