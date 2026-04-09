Το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των play offs απέναντι στον Παναθηναϊκό (0-0), περιόρισε σημαντικά τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου.

Το ματς με την ΑΕΚ που ακολουθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα κρίνει κατά πόσον οι Θεσσαλονικείς παραμείνουν στο παιχνίδι (με νίκη, ή έστω ισοπαλία), ή θ’ αποχαιρετήσουν την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Αν χαθεί ο «τελικός» και η διαφορά πάει στους οκτώ βαθμούς μπαίνει ταφόπλακα σε όσους έκαναν όνειρα, ώστε ο δικέφαλος του βορρά να γιορτάσει τα 100 χρόνια του έχοντας κόψει πρώτος το νήμα.

