Καθοριστική για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ προμηνύεται η συνάντηση ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, και τον προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί στη Χαλκιδική.

Ο μεγαλομέτοχος του «Δικεφάλου του Βορρά» βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Porto Carras Grand Resort, όπου και κάλεσε τον Ρουμάνο τεχνικό για μια κατ’ ιδίαν συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αποτίμηση της φετινής πορείας, που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr