Ο ΠΑΟΚ ντεμπούταρε με το «δεξί» μπροστά στο κοινό του με τη χθεσινή του νίκη με 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου για τον Β’ Προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δημοσιεύει την παρακάμερα της αναμέτρησης, με όλα τα στιγμιότυπα που δεν κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός.

Σε ακόμη μία παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το χθεσινό παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου, οδηγώντας τους ασπρόμαυρους εκ του ασφαλούς σε μία καθαρή νίκη, που σήμανε αυτόματα και την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

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