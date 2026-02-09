Ο Τάισον συνεχίζει να γράφει ιστορία, αγνοώντας την ηλικία του. Στα 39 του χρόνια, ο αειθαλής Βραζιλιάνος εξτρέμ του ΠΑΟΚ σκοράρει, πανηγυρίζει με την χαρακτηριστική κίνηση πως κρατάει μαγκούρα και αποδεικνύει ότι το χορτάρι δεν έχει ηλικία.

Το γκολ του απέναντι στον ΟΦΗ ψηφίστηκε ως το κορυφαίο της 17ης αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 71% των ψήφων, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως οι Ζέλσον, Γιόβιτς και Σαγκάλ. Μία ακόμα απόδειξη ότι ο Τάισον παραμένει κεντρικός πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο, προσφέροντας θέαμα και αποτελεσματικότητα σε κάθε του εμφάνιση, υπενθυμίζοντας γιατί το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο της εμπειρίας και της ποιότητας.

