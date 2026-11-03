Την σημαία στον ιστό της θέλει να διατηρήσει ο ΠΑΟΚ …Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του «Δικεφάλου του Βορρά» και όλα δείχνουν πως οι δυο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον Σέρβο αρχηγό του ένα νέο τριετές συμβόλαιο.

Οι επαφές έχουν προχωρήσει σε καλό κλίμα με την αισιοδοξία να είναι έντονη στην πλευρά των «ασπρόμαυρων» που εμφανίζονται διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή του στην Τούμπα.

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