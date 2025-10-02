Στο «Μπαλαΐδος» δοκιμάζεται απόψε (22:00, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 4) o ΠΑΟΚ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από συνεχή αρνητικά αποτελέσματα και θέλουν πάση θυσία το «διπλό» στο Βίγκο, προκειμένου να πανηγυρίσουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση και να βελτιώσουν τη ψυχολογία τους, που έχει φτάσει στο … ναδίρ.

Οι «ασπρόμαυροι» προέρχονται από την ισοπαλία με 3-3 σκορ με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όπου η ομάδα του Λουτσέσκου απέτυχε να πάρει το τρίποντο, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί να προηγείται με 3-1, ενώ στην πρεμιέρα της League Phase είχαν μείνει στη λευκή ισοπαλία (0-0) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Πάντως, τα ίδια και χειρότερα, είναι τα πράγματα στο στρατόπεδο της ισπανικής ομάδας.

Για να καταλάβει κανείς πόσο «βαρύ» είναι το κλίμα στο Βίγκο για τον Κλαούντιο Ζιραλδές, αρκεί να αναφερθεί πως η Θέλτα δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη, την τρέχουσα σεζόν.

Επτά παιχνίδια στη LaLiga (0-5-2 με 6-9 τέρματα), κι ένα στην Ευρώπη (ήττα 2-1 από τη Στουτγάρδη στην «MHP Arena»), κι ακόμη να … γελάσει το χειλάκι των Γαλιθιάνων.

Ο Ζιραλδές ανέλαβε την ευθύνη μετά τη νέα ήττα από την Έλτσε με 2-1 εκτός έδρας, ωστόσο δεν αποκλείονται ραγδαίες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον για τον, μόλις, 37 ετών Ισπανό προπονητή.

Ο Λουτσέσκου, με εξαίρεση τον Δημήτρη Πέλκα, δεν αντιμετωπίζει άλλες απουσίες.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Θέλτα (Κ. Ζιράλδες): Ράντου, Φερνάντες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα, Ροντρίγκεζ, Μορίμπα, Μινγκέθα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Μπιάνκο, Σάστρε, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης