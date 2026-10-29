Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που τραυματίστηκε στο ματς του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ, υπέστη θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η συμμετοχή του Έλληνα αμυντικού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (08/11), μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ όπως φαίνεται ο Μιχαηλίδης θα επιστρέψει στη δράση μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

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