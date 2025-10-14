Ο Λουκάς Μήγιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Ο πατέρας του Γιαννάκη ήταν ο πιο εμβληματικός οπαδός του ΠΑΟΚ, καθώς έδινε το «παρών» σε κάθε αγώνα σε όλα τα αθλήματα.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά συνέχιζε να επισκέπτεται με τον γιο του όλα τα γήπεδα. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση του επιδεινώθηκε και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή με σύσσωμη την οικογένεια του ΠΑΟΚ να εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του. Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό… pic.twitter.com/r4lYtiGXTS — PAOK FC (@PAOK_FC) October 14, 2025