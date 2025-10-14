Ο Λουκάς Μήγιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Ο πατέρας του Γιαννάκη ήταν ο πιο εμβληματικός οπαδός του ΠΑΟΚ, καθώς έδινε το «παρών» σε κάθε αγώνα σε όλα τα αθλήματα.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά συνέχιζε να επισκέπτεται με τον γιο του όλα τα γήπεδα. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση του επιδεινώθηκε και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή με σύσσωμη την οικογένεια του ΠΑΟΚ να εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του.

