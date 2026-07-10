Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, με οδηγό τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η 15χρονης Άννα-Μαρία Πανταζώνη μετείχε αυτό το διάστημα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας γυναικών του «δικεφάλου του βορρά» και η είδηση του αδόκητου χαμού της προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους του συλλόγου.

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