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Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, με οδηγό τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.
Η 15χρονης Άννα-Μαρία Πανταζώνη μετείχε αυτό το διάστημα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας γυναικών του «δικεφάλου του βορρά» και η είδηση του αδόκητου χαμού της προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους του συλλόγου.
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